中美東奧博弈 重整旗鼓爭霸

傳統強項遇挑戰

中日乒球龍虎鬥

中國隊上屆奧運只得26金，多個傳統強項中壟斷不再，今屆可能輪到國技乒乓球，要迎接東道主日本準備多年的挑戰，而32歲三朝元老馬龍的狀態值得關注。這名上屆男單冠軍在去年世界盃4強，僅以決勝局反勝日本隊新星張本智和過關，在上周在隊內熱身賽，他亦爆冷不敵小將袁勵岑，世界一哥樊振東、二哥許昕在團體賽的角色料更吃重。同樣地，女隊的陳夢與孫穎莎亦要提防伊藤美誠等日將。

體操競走羽毛球失優勢

在昨公布的籤表中，兩國單打球手會到4強才碰頭，團體賽及混雙則分列上、下線。而除了乒乓球，男子體操、田徑競走及羽毛球都會面對日本隊的直接競爭，當中羽毛球大有機會只餘混雙1金。

施廷懋最後探戈誓締里程碑

中國隊今屆料在跳水繼續橫掃，全取8金將創下項目里程碑，東奧後滿30歲的施廷懋料最後一屆參賽。舉重隊則派出7名世界紀錄保持者出戰，而上屆合共只得1金的射擊及體操，亦有望走出低谷。