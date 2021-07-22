疫下赴日波折重重 逾10小時終過首關

登機程式未啟動險礙行程

出發前把相關文件備份整理，發現最早與東奧相關的，已是2019年初記者證抽籤的相片。《明報》抽得文字與攝影證各一，心中暗喜不用再如往屆大型運動會般單打獨鬥，又怎會想到竟有病毒這種抗力是人力不可違。單計防疫措施，傳媒出發前已需啟動最少5個指定系統，收到的電郵指示不下50封。然而，限期前遞交了登記申請被無視，令筆者無法獲批防疫追蹤行程表，繼而沒法啟動登機必備的OCHA程式。每天一封電郵追問批核進度，全部石沉大海。電郵「轟炸」後，組委拍心口保證，只要簽署遵守防疫指引的《誓約書》，填妥健康申報問卷和手持兩次檢測陰性結果，啟動不了程式也可入境。

就這樣帶着忐忑心情出發，步入香港機場便被航空公司攔下來，幾經轉折致電日本覓得組委首肯登機，抵埗後又是一次OCHA關卡，等待半小時蓋上代替印章，再接受例行病毒檢測。有別香港的咳破喉嚨，這裏只需看着酸梅與檸檬相片，加以想像吐口水到試管，就能前行等待結果。由昨午12時辦理登機手續，糾纏超過10小時，到晚上10時許才能突破重圍入境。或許這只是瑪利奧兄弟的第一關，未來20天尚待與港將們一起迎難而上。

文：鄭嘉慧