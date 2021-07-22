最多棲港將 何詩蓓拒讓期望成包袱

冀兩主項游進決賽

5年前里約熱內盧奧運，僅18歲的何詩蓓即寫下泳隊歷史，晉身女子200米自由泳準決賽。第二度再挑戰世界級泳手，她已變身最多棲的港將，手握50、100及200米自由泳入場券，亦領軍盡攬女子3項女子接力入場券。泳壇權威網站SwimSwam早前點評百大泳將，這名港產飛魚榜上有名，近日亦分析她在100及200米自由泳，52.92秒及1分54.89秒的香港紀錄，在東奧將極具競爭力；另一有51年歷史的美國游泳雜誌《Swimming World》，亦把她列入200米自由泳爭牌大熱。

儘管東奧因疫情延期，何詩蓓為避疫離開美國訓練基地，但她回到成長地香港未受影響，出發之前更有母校密歇根大學教練來港助拳。不過，2019年在世界賽游出「梗頸四」的她，拒讓獎牌希望成為包袱：「我會把外界的期望轉化成鼓勵與支持，只要能夠游出100及200米自由泳決賽，就已達成我的賽前目標。」