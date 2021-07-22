養精蓄銳1年 4港將猛虎出柙

掃走上屆陰霾 李慧詩爭勝決心不變

2010年廣州亞運的港隊第一金，讓全職6年的李慧詩首次吸引港人目光；兩年後倫敦奧運的一面銅牌，更令她成為香港體壇標誌人物。然而「牛下女車神」的單車生涯，亦如鑊場般高低起伏，可幸是2016年炒車留憾，未有磨滅她的鬥志，此後更兩度披上彩虹戰衣。這次疫下再逐五環夢，她延續近年世界舞台的霸氣，笑說想贏心態一直不變，盼帶回兩面獎牌為港爭光。

5年前於里約熱內盧，李慧詩摔走了獎牌機會，同年更失去在訓練基地猝逝的恩師普林俊。兩次打擊令她徘徊掛車邊緣，但放了長假沉澱傷痛，又重拾鬥志騎上戰車。疫下缺少訓練機會，自然難不到這個「女車神」，出征前她如是說：「記得5年前有寨卡病毒，大家都很擔心，但運動員就要是集中比賽，盡力把影響縮到最少。」

再鬥宿敵軒絲冀經驗制勝

2016年之後，李慧詩兩次在世界賽登頂，單屆奪走爭先賽與凱林賽（又稱競輪賽）兩件彩虹戰衣，更在2018年6月至2020年2月期間，在爭先賽寫下20個月連勝紀錄，只在2020年世界賽敗予德國隊新星軒絲。兩代車壇星將在東奧勢再碰頭，34歲的李慧詩卻相信薑是老的辣：「雖然已是第3次出戰奧運，但想贏的心態不變，而且經驗相對較豐富，心態和體力上會應對得較自如。」無畏心態與老練技術，下月4日伊豆單車場的舞台，就待她再綻金牌光芒。