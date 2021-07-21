東瀛不乏冠軍人馬 羽壇一哥桃田擺脫逆境爭金

女網二姐大坂直美復賽誓主場爭光

疫情爆發前，日本奧委會曾稱要豪取隊史最多的30面金牌，雖然主席山下泰裕早前表示，此目標不再重要，但單看牌面，日本隊確實在多個項目實力強橫。羽毛球男單頭號種子桃田賢斗自是其一，他自2018年9月長踞世界第一至今，2019年創下單季11冠紀錄。現年26歲的他於2015年進佔世界前10，但上屆因參與非法賭博被禁賽，去年初遇嚴重車禍，今年初又不幸染疫，歷盡艱辛終圓奧運夢，難怪他日前稱對順利出賽心存感恩。

大坂直美同樣在跌宕中衝金，此網壇接班人近年四奪大滿貫，但上月初自揭患抑鬱3年，宣告無限期休戰。惟一直為出生地日本爭光的大坂收拾心情，將挾2號種子身分出戰東奧。而游泳名將瀨戶大也去年被揭「偷食」，一度遭日本泳總禁賽，並辭去國家隊隊長職責；他今年捲土重來，於上屆奧運摘銅的400米混合泳，創今年世界最快的4分09.02秒，連同200米混合泳及坐擁世界短池紀錄的200米蝶泳，將在東奧三線爭牌。

將任開幕禮持旗手的八村壘，前日領銜於熱身賽爆冷挫法國隊，為征奧壯氣勢。同於世界賽兩連霸的柔道「兄妹檔」阿部一二三和阿部詩，以及今年滑板街式世界賽封王稱后的堀米雄斗和西村碧莉，均是金牌大熱。