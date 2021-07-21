日足青梅竹馬 攜手征奧分途追夢 三笘薰外闖前初登大舞台 三浦成美擔大旗爭牌

三笘薰與三浦成美同為1997年出生，同在川崎市成長，二人今年初首次一起接受日媒訪問時透露，他們就讀同一間幼稚園，兩家人早已關係親近，經常一起踢足球、出外吃飯甚至去露營。三笘與成美同受兄長影響，童年與足球形影不離，三笘小學後加入川崎前鋒U12梯隊，成美升中後亦在女子隊日視的梯隊，之後一直效力日視東京Beleza。二人足球路上不時互相勉勵，至今仍是無所不談的好友。成美說：「我們經常交流球技，因為他常有『還未夠好』的上進心，激發我也要努力。」

幼稚園相識 足球路上互勉成長

回望一年前，三笘首戰日職即一鳴驚人，取得13個入球兼入選年度最佳陣容，只是兩季就成為川崎前鋒正選左翼，也是國內現時炙手可熱的新星之一。據報他已獲英超球隊白禮頓垂青，轉會費約300萬歐元（約2740萬港元），4年合約總值14億日元（約1億港元），若交易落實，他會借至比甲球會以獲取工作證。三笘說，成美2019年已代表日本女足出戰女子世界盃，推動了他要更進步：「我讀大學時，成美已經代表國家隊出戰世界盃，令我也想快點代表日本隊上陣。她為求進步常向我請教，如出任防守中場表現欠佳時，也會向我傾訴。」

成美早一步征世盃 三笘認成推動力

二人踏入24歲「年男年女」之齡，將於足球生涯迎重要一年。在東奧延期一年，去年日職大爆發的三笘得以趕上尾班車，入選男足22人大軍，將聯同久保建英及堂安律等旅歐新星，肩負進攻重任。日本女足奧運隊有2019年亞洲足球小姐熊谷紗希及岩渕真奈等旅歐主力，成美近年獲女足主帥高倉麻子提拔，亦漸成正選一員為「大和撫子」串連攻守。成美說，在三笘入選一刻已立即致電祝福：「我們能夠一起參加奧運，相信家人都會很高興。」三笘也視今屆奧運為其生涯重要一戰：「我和成美背負着日本足球界的存在，會盡力做到最好。」

「藍武士」在奧運最佳成績為1968年取得銅牌及2012年的殿軍；「大和撫子」則在2012年獲得銀牌及2008年的殿軍，闊別一屆後重臨奧運舞台，今晚6時30分在札幌巨蛋出戰E組首仗，面對過去兩屆銅牌得主加拿大隊。