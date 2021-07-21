組委認密切注視疫情 未回應取消東奧可能

據東奧組委的資料顯示，最新的 9 名染疫人士中，義工、參賽選手及支援人員各佔其一，其餘6名屬東奧工程人員，相關的累積染疫人數增至67人。此外，早前曾爆疫的南非足球隊，密切接觸者已修正為18人，同時墨西哥棒球隊出發赴日前，證實隊中有1名球員及1 名教練確診。此外，早前有團長確診的奧運難民代表團，則確認可趕及在揭幕日前經卡塔爾抵達日本。

新冠肺炎陰霾再臨，東奧組委總監武藤敏郎昨日在國際奧委會會員大會後面對記者詢問時，承認「將密切注視近日疫情發展，並在必要時與奧組委成員進一步商討對策」。令人擔憂的是，國際奧委會主席巴赫上星期仍力指「我們的檢測及隔離措施，可以確保從外地來的參賽選手不會將新冠病毒傳染至主辦國」，唯日本衛生專家澀谷健司則大唱反調：「東奧選手村的防疫隔離氣泡，某程度上已經爆破。我最擔心的是選手村內會出現爆發，或因住宿及場外交流等原因，病毒可經工作人員傳至場外居民。」