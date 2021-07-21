港產技術助單車風帆隊爭佳績 以空氣動力學實驗室 科大團隊研發裝備「助攻」

記者：黃頴恩

「除了刻苦訓練，運動員挑戰極限需要科技配合。」系統化及科學化訓練，是單車隊總教練沈金康領軍20多年建立的基石。單車港隊今屆奧運再進一步，自2019年4月起與香港科技大學合作，將賽車界盛行的運動空氣動力學概念注入備戰藍圖。

收集數據 製單車新破風戰衣

科大10人團隊由機械及航空航天工程學系講座教授張欣主導，他形容是次研究為風洞、專屬實驗台與超級電腦的完整結合。科大風洞採用靜音設計，內籠未見想像中的巨型風扇；張教授解釋，這是為了降低機器運作聲及視覺因素，以減少對車手測試時的心理影響。地板上的單車專用實驗台，則是實驗室「靈魂」所在；實驗台由團隊與歐洲賽車公司合作研發，用作收集數據及模擬，數據會傳往天河二號超級電腦，計算運動員身上的空氣流動，剖析車架、車輪、頭盔，以至戰衣不同部位物料的風阻。

張教授2016年來港前，在英國30多年主力航空研究，亦曾涉獵賽車界，現任平治車隊空氣動力資源經理David Jeffrey正是其得意門生。他表示，相比飛機和賽車的外形大致固定，單車手完全暴露於空氣，令研究難度倍增。沈金康率隊出發征奧前，盛讚科大專為單車設計風洞實驗室，比李慧詩於2012年征奧前，於中國的風洞實驗室所得數據更精確。沈金康表示：「一個人很難完全了解自身和運動的關係，這些數據成為進步依據，得到從前不可想像的成果，科學是體育的未來出路。」

攜手策劃的香港體育學院精英訓練科技總監蘇志雄博士，表示研究雖圍繞東奧，但比賽變數多，未會就此訂下更高成績目標，以免徒添運動員壓力。單車研究暫以東奧為終站，滑浪風帆隊則在去年開始與科大合作，尋求方法彌補無法出征備戰的不足。就科大團隊對東奧賽場的分析，港隊近月移師地勢與風向相近的大尾督最後衝刺，總教練陳敬然更稱猶如坐享主場之利，有利港將衝擊獎牌。

研發資金有限 冀運動科研獲支持

張教授又稱，風帆比單車更為複雜，由於涉及帆的擺動、水流等，需再設計專用實驗台及感測器，目前屬「BB班」，亦有別於「大學畢業」在即的單車項目，暫未覓得商界及政府直接資助。張教授承認，資金是目前最大憂慮，因此一改昔日在英國保密研究的習慣，如今爭取曝光率冀吸引「金主」，亦寄望單車隊於東奧創佳績，乘勢向香港社會宣傳科研對運動發展的重要性，吸引年輕人入行。