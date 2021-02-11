平權席捲全球 東奧難保中立 IOC修例有限度表態 黑人選手難評風險做自己

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遇害一周年後，25歲的艾莎史密夫如此評估黑人平權運動的效果：「足球員還是在網上遭受種族歧視，但國際奧委會（IOC）仍然禁止我們表達種族問題對我們造成的不公和痛苦，很遺憾他們仍設下這種限制。」時值今年5月。去到本月初，IOC才修改奧林匹克憲章第50條，由「完全禁止在奧運場地作政治、宗教、種族宣傳」，改為「可在比賽前、接受傳媒提問及在社交網，在不針對及損害任何國家、組織及族群為前提下表達個人意見」。

頒獎禮續禁表態罰則難料

然而，IOC主席巴赫之後表明，在頒獎禮等續禁止表態：「這是對運動員體育成就的嘉許，不是個人意見方面。奧運目標是全世界能在共同的環境下和平競技，這在有分歧的情况下不可能做到。」

擁有牙買加血統的艾莎史密夫，前年在世界賽100米跑屈居亞軍，被認為是最有力挑戰牙買加雙星費莎派絲及艾蓮湯遜的人選。她沒直接回應如能站上頒獎台的話，會否以單膝跪表態，但稱：「我們要做回自己，才能消除刻板印象及其他障礙。」前年在泛美運動會頒獎台上，穿上聲援平權上衣的美國田徑隊鏈球手貝里，直言在IOC新指引下難以估計違規懲處尺度：「判罰風險其實一樣，對部分運動員來說，仍然承擔不了表態的後果。」

IOC被批難保持政治中立

運動員組織Global Athlete則質疑IOC自身未能做到政治中立，如在平昌冬奧，便拉攏兩韓在部分項目以聯隊參賽，組織總監Rob Koehler稱：「為何巴赫要外訪，與國家元首會面？是因為政治。你怎能期望運動員的標準可以不一樣。」

（東奧HeatMap）