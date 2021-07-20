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2021年7月20日星期二
四劍合體 東奧並肩衝金 最老新丁領3師弟 互補長短刺出火花
港乒羽混雙分途出擊衝牌
賽艇新星洪詠甄首征奧續備戰
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車路士擬奧杜爾作籌碼購高文 水晶宮新帥韋拉首簽
體壇快訊：亞協盃D組下月展開
賽艇新星洪詠甄首征奧續備戰
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【明報專訊】東京奧運周五晚上揭幕，22歲賽艇港將洪詠甄（左）當天上午便會出戰女子單人雙槳艇。首度征奧的她昨續於東京海之森水上競技場備戰，身旁的總教練白勵（右）已是第8次領軍征奧。
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