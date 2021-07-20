體育

賽艇新星洪詠甄首征奧續備戰

【明報專訊】東京奧運周五晚上揭幕，22歲賽艇港將洪詠甄（左）當天上午便會出戰女子單人雙槳艇。首度征奧的她昨續於東京海之森水上競技場備戰，身旁的總教練白勵（右）已是第8次領軍征奧。

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