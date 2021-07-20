四劍合體 東奧並肩衝金 最老新丁領3師弟 互補長短刺出火花

文：鄭嘉慧

圖：楊柏賢

張小倫的奧運夢早在2012年點燃，然而他在2010年亞運爆冷擊敗時任世界一哥雷聲奪銀，狀態正盛之際卻患上椎間盤突出要休養半年。無法刺下倫敦奧運入場券，他憶述當初幾乎就此掛劍，但一次又一次佳績，總使他難離難捨：「亞洲賽冠軍、世界賽8強，每次突破都像在叫我不要放棄，然後堅持到今天，身旁還多了3個師弟一同追夢。」現時世界第8的隊友蔡俊彥，就讀小三時曾隨張小倫在興趣班學師，上屆奧運港將張家朗以及「秘密武器」吳諾弘，都在青少年時間仰望大師兄而成長。在小倫眼中，這3個師弟都與別不同：「家朗是怪物，手長腳長似是猩猩，左手握劍亦予他獨特性；Ryan（蔡俊彥）則打法聰明，懂得分析對手；吳諾弘像從沒壓力，一上場就衝擊對方。」

師兄最後探戈 張家朗冀報恩

從男子花劍獨苗到組合成亞洲第一拍檔，更以此身分助港隊首闖奧運男團舞台，小倫表明渴望在團體賽衝牌，近年開始因年齡漸長由攻轉守，亦配合減磅增強爆發力裝備自己，笑說要在東奧證明「人老，機器不老」。24歲的張家朗與師兄合作多年，一直感激前人種樹換來訓練資源，自然渴望以表現報答對方：「我當然希望雙線衝牌，但有別於個人賽獨自背負壓力，更想在團體賽一同為目標而戰。他將最後一次出戰奧運，大家互相信任、互相扶持，都很努力地爭取一同完成夢想。」

全職3年征奧 蔡俊彥團體為重

曾在多套電視劇當童星的吳諾弘，與陣中排名最高的蔡俊彥，則是同樣全職3年便達成奧運夢。23歲的Ryan被問及這個男花組合的特點，衝口而出笑說是「一老三嫩」，又急急補鑊說是記錯了，改口是4個年輕人。挾港隊一哥身分雙線出征，他亦早已決心以團隊為重：「預計團體首圈8強就會對俄羅斯隊，我們對賽從沒取勝，亦未知對方人腳，所以會努力研究對手，希望先過第一關，再為下一步打算。」劍擊隊將在揭幕禮的翌日，即本周六先由女子重劍隊打頭陣，張家朗為港隊於開幕禮持旗後調整數天，下周一與隊友分途出戰個人賽，再於下月1日合體衝擊團體賽獎牌。

（東京奧運倒數3日）