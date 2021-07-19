華拉尼勢4.58億投曼聯簽約5年

迪基亞提前歸隊冀重奪正選

意大利籍轉會專家羅曼奴表示，華拉尼希望轉投曼聯，談妥的合約為期5年至2026年，曼聯將就轉會費與皇馬展開談判。報道稱，這名28歲法國隊後衛明夏與皇馬約滿，希望首次體驗英超聯賽。據報轉會費介乎5000至5800萬歐元（約4.58至5.32億港元）。

曼聯門將迪基亞繼上季尾失正選，剛結束的歐洲國家盃亦只列西班牙隊後備門將。英媒報道，這名在紅魔最高薪的30歲門將自發縮短假期，由原定下月初改為一周內歸隊報到，盼顯下季爭正選決心；中場般奴費南迪斯最近亦回到葡超母會博維斯塔跟操。

季前熱身賽方面，曼聯昨晚出戰今夏首場友賽，憑鍾達希及法根度柏利斯查建功，作客以2：1擊敗由前隊長朗尼帶隊的英冠球隊打比郡。新加盟門將湯希頓正選上陣，外借回歸的連格下半場入替，曾有次遠射中楣。

至於去年11月頭部重創的魯爾占美尼斯養傷8個月，昨為狼隊友賽英甲的克魯再上陣，這名30歲墨西哥隊前鋒戴保護頭套上陣33分鐘，曾主射一次罰球中楣彈出，狼隊最終負0：1。由狼隊前帥紐奴接掌的熱刺，首領軍友賽則以1：1和英乙的奧連特。