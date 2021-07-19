東奧屢改指引 70億防疫變賭博 運動員嘲選手村如監獄 巴赫認清零不現實

東奧組委會為了賽事不再延期甚至取消，預留9億美元（約69.9億港元）防疫開支，在選手村新建隔離診所、檢測實驗室。IOC主席巴赫上周抵達日本，在民眾抗議聲中視察東奧最後準備，對於累積45宗奧運人員感染新冠病毒個案，他認為防疫措施將發揮效果：「所有人員及接觸者都立即隔離，這不會為其他參與者及日本國民構成威脅。」與東奧組委會一樣，他承認以零感染為目標不現實，但85%入住選手村的各國代表團成員都已接種疫苗，可達到群體免疫效果：「我們亦有信心所有代表團會跟從防疫指引，因為保障自己是共同利益。」

近九成選手接種料達群體免疫

相對選手村及各大主場館，多國奧運集訓基地似乎已成為防疫弱點。巴西柔道隊在靜岡縣下榻的酒店，最少8名員工受感染，選手被隔離，可幸與奧運村的零星個案一樣，暫時未發現有代表團入境後，出現與日本工作人員交叉感染的情况。部分運動員則在出發前受感染，如美國男籃代表比爾的奧運夢未開始已結束。

比賽新例增選手壓力

平衡感染風險與國家榮譽後，朝鮮代表團月前退回所有奧運名額，知名運動員如加拿大網球手安祖絲古亦以健康風險為由退賽。另一方面，在比賽、在獎牌面前，各運動員和教練顯然還有其他考量。中國乒乓球協會主席兼前總教練劉國梁，近日就表示項目部分防疫安排相當嚴苛：「比如受疫情影響，不允許球員用手接觸球台，向球吹氣。我們想盡辦法磨練球手抗壓、抗干擾能力。」有運動員甚至在社交網標籤在選手村如住進監獄，而禁酒令、避孕套變離境手信，則惹來全球網民嘲諷。

儘管賽會聲言違反防疫守則的運動員，會面臨比賽成績相關的判罰，但只准比賽、訓練、飲食、休息摘下口罩等指引，但難免有參加者視為行禮如儀不跟足。這些累積風險的影響有多大，會否引發日本以至全球新一波疫情，以至日本首相菅義偉的政治前途，一個月後相信都有答案。