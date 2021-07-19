選手村多兩將染疫 主場館兼職涉姦被捕

韓奧運前冠軍柳承敏抵日後確診

東京都昨單日新增1008宗確診個案，連續5天突破1000宗，東奧組委則公布10宗與東奧相關，包括兩名居於選手村及一名村外的海外運動員，其他確診者包括海外傳媒、東奧外判商及工作人員。組委前天公布的15宗東奧相關病例，其中一人居於選手村，但並非運動員，意味位處東京晴海的選手村，啟用5天已累計3人染疫。南非足總昨亦公布，男子足球隊兩名球員及一名職員抵達東京後確診，但未知是否包括在組委公布的10宗病例。

日獎牌希望隊伍拒住選手村

國際奧委會（IOC）亦證實，2004年奧運乒乓男單冠軍、現任IOC委員的柳承敏，前日抵達東京後在機場檢測呈陽性，即時被送往隔離設施。現年38歲的柳承敏於2013年掛拍，在社交平台稱沒病徵，又表示已注射兩針疫苗，出發前通過兩次檢測。他表示，自己確診後被隔離，證明東奧現行措施有效防疫。而組委一連數日為周五的開幕禮綵排，據報日皇德仁將獨自出席開幕禮，皇后雅子不會隨行。

共同社報道，屬日本隊獎牌希望的乒乓球、柔道等隊伍，以及游泳隊大部分主力，均不會入住選手村。眾將留守東京都北部的味之素國家訓練中心，將直接前往場館出賽，部分隊伍在賽前一天移師至鄰近場館的酒店。據報原因是減少交通時間，運動員亦毋須重新適應訓練設施。

另外，共同社昨報道，日本警方拘捕一名來自烏茲別克的東京奧運工作人員，據報這名大學生涉嫌上周五於新國立競技場內，強姦一名20餘歲的日本女子。疑犯是30歲的Davronbek Rakhmatullaev，負責為東奧傳媒工作者傳遞膳食，與女事主同以兼職身分於新國立競技場工作。據報疑犯在上周五晚上約9時，在會場座位和通道之間性侵女事主。警方透露兩人事發前不相識，又指疑犯聲稱女事主沒有反抗，否認犯事。女事主昨報警，指她與疑犯在看過新國立競技場開幕禮綵排後，被對方強姦。