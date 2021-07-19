為追夢押後婚期 李海恩感激未婚夫送暖

曾因奧運延期失落 家人越洋打氣掃不快

回流日子未夠一個奧運周期，李海恩卻早已為港人熟悉。她在2017年賣掉家當隻身來港，2018年為港隊出戰亞運，下月將隨「牛下女車神」李慧詩出征東奧。過去的訪問當中，總少不了提到她身處異地的未婚夫Pete，這次迎來人生其中一個重要時光，她在出征前也說：「追求夢想的最大犧牲，肯定是與家人的相處時光，有未婚夫還有我們的小狗。」

疫情大流行之下，李海恩最近一次與未婚夫相處，已是去年初的場地單車世界賽。當時兩小口子藉賽後放假遊歷數天，然後又分隔蘇、港兩地，只靠視像見面，還有社交網甜蜜互動。2018年6月，這個鐵血女將從石地鑊場高處墮下，留醫深切治療部3天後又重返戰車，但她表示深刻程度不及家人遙距送暖：「近一年多沒法外出比賽，東奧又一直傳出取消，但我們因為疫情仍要閉關訓練，總有少許憂鬱情緒。家人告訴我，『無論東奧舉辦與否，你都令我們自豪』，成為我走下去的動力。」

東奧後再戰全運 模擬賽磨劍誓證成果

場地單車賽下月2日在伊豆展開，李海恩將在兩天後上場，先後出戰凱林賽（又稱競輪賽）及爭先賽。戰畢東奧，她將再迎全運，原定去年東奧後的婚期也一拖再拖，但一個月前戰畢5天模擬賽，表示當下只顧專注備戰，待兩大賽後再為人生大事籌謀：「單是模擬賽，我就崩潰了3次，但最後一天做出想做的戰術，夠快、夠狠，到時真正比賽就有成果。」