與帆離合9載 準新娘陳晞文夢重圓 抵江之島演最後探戈 摯愛在港扶持張羅婚事

記者：鄭嘉慧

2020年初的世界賽，陳晞文戰畢東奧港隊選拔最後一擊，落實繼2012年後再於奧運揚帆，她未回過神來好好感受喜悅心情，回到宿舍卻收到人生中的最大驚喜。專程到當地觀戰的男友家威帶來99支玫瑰，在風帆隊教練與隊友見證下求婚，她回想時笑說：「他找來我的中學同學幫忙買花，只知會阿英（總教練陳敬然）便秘密行事。後來他還說我一向『大頭蝦』，選擇2月29日求婚，一定畢生難忘。」自從戰畢首次奧運，晞文透露曾經兩度離隊，一次是上屆輸掉奧運選拔賽，回去香港大學讀了一個學期，之後是上屆亞運無法衛冕。重新愛上風帆的關鍵，她說除了多得阿英兩次拉她回來，還有未婚夫沿路相伴相隨：「記得今屆完成選拔之前，男友鼓勵我要堅持到最後，不要做一個輸了選拔就放棄的陳晞文，反而堅持下去，付出會畢生受用，最終我做到了。」

兩度離隊 總教練偕未婚夫鼓勵復出

得覓人生路上的最佳伴侶，晞文去年說過「我願意」之後，曾透露待東奧後才籌備婚禮，奈何賽事在一個月後宣布因疫情押後一年，她重新調整近一年多的訓練部署，婚期如今亦已訂於今年10月24日。面對奧運與婚禮兩項人生大事，她獲任足球教練的家威體諒與支持，全力為風帆事業的終極大戰準備：「之前都有一起準備婚事，但也很放心交由他安排。現在我專注訓練之上，奧運後就會思考去向，始終將近當了15年全職運動員，需要平衡家庭與事業，或者會轉型教練，回饋這個體育圈子。」

拋開9年前受傷陰霾 劍指獎牌賽

第二人生的前路雖未明朗，但晞文已調整心態為東奧備戰，上周二亦已與男將鄭俊樑抵達江之島，下周日起出戰RS：X組賽事。總教練陳敬然笑言20年前來索取簽名的小女孩，經歷風浪打擊已蛻變成長，他近月亦與教練團親自在練習賽落場，迫出她的體能與潛能。對比2012年因賽前訓練撞斷肋骨，需要割去脾臟，當時取得12名的晞文亦早已拋開心理壓力：「單車隊的李海恩對我說，能夠克服所有難關出戰奧運，已沒有需要為別人去證明自己，所以我會放下壓力，希望盡快適應久別賽場的感覺，以打入獎牌賽為目標。」