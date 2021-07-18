體壇快訊：黑帝主場締最快圈速

何子樂世界賽32強下馬

壁球港將何子樂昨於芝加哥上演的世界賽，堅持27分鐘以直落3局敗予埃及隊球手，無緣女單16強。港隊相隔逾一年派出4男5女重返國際賽，但只有何子樂突破首圈。

卡雲迪殊環法未破紀錄

香港單車隊昨續戰環青海湖賽，繆正賢與趙昊燊在第6站各以30及31名完賽，後者總成績下跌至第7位，今戰煞科站。而環法單車賽昨上演第19站，巴林勝利隊的摩賀域再贏分站，賽後以手勢反擊禁藥指控，英籍名將卡雲迪殊只列111名，今鬥計時賽，壓軸一站才能爭取打破賽事分站冠軍紀錄。

哥國闖美洲金盃8強

於美國上演的美洲金盃昨再決出8強人馬，哥斯達黎加隊上半場與蘇里南隊悶戰，再於52分鐘先失守，但在下半場58分鐘，在一分鐘內連入兩球，即使尾段有效力美職芝加哥火燄的法蘭斯高卡禾領紅被逐，但仍保住2：1勝局，出線16強兼續居C組榜首，最後一輪與同日以2：1挫瓜德羅普隊的牙買加隊，爭奪小組首名。