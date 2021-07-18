怒海覓曙光 難民飛魚再衝奧 逃亡游出鬼門關 勉同路人苦中幹大事

敘利亞內戰始於2011年，10年間造成逾38萬人死亡，是本世紀死亡人數第二多的戰爭。敘利亞國內生靈塗炭，人民為求生存被迫逃離祖國，尤絲拉瑪甸妮是其中一個倖存者。她生於首都大馬士革，少時被發掘具游泳天賦，獲國家奧委會重點培訓，於2012年參加世界賽3個項目，惟內戰持續摧毀其家園，她在2015年8月決定與姊姊一起離國，目的地是德國，經歷終身不忘的一個月死亡旅程。

兩個小妮子先到黎巴嫩後達土耳其，之後計劃乘小船過愛琴海偷渡往希臘，小船只可載6至7人，卻被「蛇頭」塞滿20人，及至公海，小船引擎故障，而且開始入水，全船人隨時葬身大海，瑪甸妮遂與姊姊及另外兩名懂泳術的同行者下水推船逾3小時，弄得筋疲力竭，幸引擎及時搶修成功，全船人終能抵埗希臘的萊斯沃斯島。瑪甸妮回憶道：「若所有人和小船一起沉沒大海，便會是一件令人遺憾的事，很多船上的人不諳泳術。」

逃亡1個月 天賦成求生技能

瑪甸妮與同行者展開陸路長途跋涉，徒步經過北馬其頓、塞爾維亞和匈牙利。她透露期間不少難民被捕，亦有獲陌生人接濟，與同行者一直士氣高昂，甚至被當地警察質疑仍能大笑，我答道：「因為我們差點全都死在大海裏，怎會害怕你呢？」她最後經奧地利進入德國定居下來，在敘利亞的父親和妹妹其後亦能到德國團聚。

留守柏林特訓 東奧再戰100蝶

瑪甸妮把握時間找到柏林一間泳會，接受游泳訓練，結果如願在2016年成為里約熱內盧奧運難民隊代表之一，參加了100米自由泳和100米蝶泳項目。她出席里奧前曾說：「我是難民，我要所有難民為我感到自豪。我要鼓勵他們，即使不能身在祖國，生活艱苦，仍然可以做一些大事。我渴望出席奧運，這是一生人只有一次的機會。」她又將可在東京奧運獻技，在100米蝶泳再見到其身影。