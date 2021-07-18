東奧選手村首現確診個案另有14奧運相關個案 巴赫信防疫措施挽民意

東京都連續4天確診破千

東奧組委昨更新相關人士確診數字，有14人在近4天內確診，一半為居日的外判商員工，兩人為海外傳媒，5人為奧運相關人士，全部未有公開染疫者背景。組委亦公布，另有一名入住選手村的海外人士染疫，是村內確診第一例，據悉並非運動員。組委秘書長武藤敏郎稱，未知對方是否完成接種疫苗。鹿兒島政府亦公布，一名南非七人欖球隊成員染疫，即時停止集訓，全員隔離及檢測。東京都新增確診數字亦持續高企，昨天錄得1410宗，較前一天多逾百宗，亦是連續4天錄得破千宗新病例。

日本持續有反對辦奧示威，國際奧委會主席巴赫昨在記者會表示，防疫措施可扭轉民意：「無論是奧運還是其他活動，都沒可能得到100%支持，人們可以有不同意見。我們深知人命的重要性，所以會嚴謹防疫，即使不可能100%成功，但希望挽回人民信心。」日媒則報道，東奧組委在東京都實施緊急事態下，仍擬於今晚為巴赫等舉行歡迎會，人數會在40人以上。組委主席橋本聖子表示，歡迎會早於一年前決定，席上不設飲食。

韓代表團移除抗日口號橫額

正式啟用4天的選手村亦掀起政治風波，有韓國隊成員在露台貼出「還有5000萬國民支持」的橫額，被指是改編自朝鮮王朝時期將軍李舜臣的請戰抗日名言。大韓體育會向韓媒表示，這是職員用作提升選手士氣，但國際奧委會終在昨日要求該隊移除橫額。