陳仲泓辭工追夢跨入奧 配藥員創港歷史 嘆成果金錢難比

2015年之初，本地田徑場突然彈出一個年紀非輕的「神人」，以14.15秒刷新男子110米跨欄香港紀錄，短短3年間更再逐步改寫時間至13.74秒。經歷傷患與疫情的煎熬，他本月初憑近年積分賽佳績，獲批東京奧運外卡跨進最高舞台，更成為港隊跨欄史上男將第一人。自幼熱愛足球，16歲才接觸跨欄，21歲投身職場，有誰想過這個創下歷史的港將，4年前還在為生活營營役役：「那時我在元朗當配藥員，最辛苦是返工長時期站立，收工再搭車到灣仔訓練，但既然跑出些少成績，又有家人與女友支持，就不想浪費天賦，決定走出舒適圈，嘗試全職訓練。回想起來，有些事確實非金錢可以衡量。」

九度爆肺難阻決心 恩師：他是傳奇

與他合作8年的教練陳沛（小圖）說，徒弟曾經九度爆肺，又經常因工作要長時間站立，導致靜脈曲張影響訓練，今年初爭入奧運的關鍵期，他更在季前測試便受傷，然而種種外在因素，從沒打擊他的決心：「他其實是一個傳奇，2016年有天突然打電話來說爆肺，足足唞了大半年，近年我擔心事件重演的時候，他已淡忘一切專注訓練。他亦很懂得為自己籌謀，當成績達到全職門檻，又獲大學取錄進修，就決定放手一試。」師徒當初以打入2018年亞運為目標，然而同年出征前跑出13.74秒的香港紀錄，又燃起再進一步跨進奧運的希望，最終全職4年夢想成真。

決心補救遲起步 母反對變支持

面對遲起步的質疑，二人一直並肩勇往直前，轉眼30歲的陳仲泓總結奇蹟歷程，答法也與26歲成熟的他有點相似：「是堅持吧，媽媽曾經也不看好我，但我不想待40歲回望會後悔，近年終於可以用成績令她『收聲』，更轉軚支持我。想跟年輕一代說的是，有時面對質疑聲音不用太上心，做好自己就自然會有表現。」下月3日的新國立競技場，這個奧運新丁將與世界級跑手較量，最後半個月的準備工夫，他亦抱持同一態度應對：「為教練圓了奧運夢，亦多得田徑改變了我的人生，現在可以做的就只有專心訓練，不要強求打破紀錄之類的目標，自會發揮出最佳水準。」

記者：鄭嘉慧