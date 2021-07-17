東奧賽場針對可持續性免大白象 37場地僅11個新建或重建 選手村變住宅銷情理想

減成本的一切由整合現有的資源開始，參考東京的申辦計劃書，今次東奧37個比賽場地中，有15個早在9年前投標時已落成，只需輕微改建即可使用，佔逾四成。撇除臨時場館，實際上新建或重建的永久場館，只有11個。

新競技場木結構主體 聖火避長留

這些新建場館亦盡量減低工程開支，如新國立競技場，由於原設計未計算材料漲價、日圓貶值等因素下，當年造價仍逾3000億日圓（約210億港元），超出原預算逾倍，在2015年開始重建前，改用現時常設6.8萬座位的方案，以融入場館毗連的明治神宮外苑為目的，減少地標建築的觀感。通風設計則令觀眾席不需裝冷氣，減低場館外氣溫，亦合乎疫下換氣要求。然而，作為世界最大型木結構主體建築，新國立競技場如何在符合防火條例下燃點聖火，要到數日後的開幕禮才有分曉。最終，主設計師隈研吾選擇不會在主場館頂長期展示聖火，而是翌日轉移聖火盆至選手村。

保養費高昂 私有化困難重重

場館在奧運後使用率偏低，一直困擾近屆主辦城市。多地都嘗試將奧運選手村比賽後以住宅出售，但效果迥異，如上屆的里約熱內盧、2010年溫哥華冬奧的選手村，都因為無人問津而變成空城。位處晴海區的東奧選手村，則因面向東京灣，與2012年倫敦的選手村同樣銷情不俗。然而，當年的倫敦奧運球場，最終可售予英超球會韋斯咸，東京方面9年後同樣想將國立競技場私有化，卻遇上阻滯。日媒估算新買家需每年承擔24億日圓（約1.69億港元）保養費，但因為保安反恐理由，當局無法在東奧前公開建築圖則，影響買家估算場館舉行演唱會等其他活動的營運能力。而除了日職冠軍川崎前鋒，大部分關東大球會，都已在2002日韓世界盃遷入新球場。缺乏土地興建副場、練習場，則令新國立競技場未來難以舉行大型田徑賽事。