劉慕裳冀爆發力制勝 5套拳爭牌

留美特訓最後衝刺

港隊唯一入圍東奧空手道項目的女將劉慕裳，昨於邁阿密越洋受訪，與總教練William Thomas同稱以獎牌為目標。劉慕裳去年疫下赴美特訓9個月，今年5月再赴當地逗留至今，她解釋：「回港訓練了大半年，進步不及在美國。我需別人帶動，美國有其他奧運選手一起訓練，能激發我。」她表示準備了5套套拳出戰，以展示爆發力為主，預計屆時只需用4套，待籤表出爐後再決定部署。

東奧女子個人形項目下月5日舉行，即日決出獎牌。劉慕裳將在本月28日由美國飛往東京，稱不擔心時差影響發揮，而且過往常到日本訓練，熟悉當地天氣和氣氛，亦有心理準備閉門作賽。

總教練讚無弱點

總教練William Thomas盛讚劉慕裳是全方位運動員，技術、體能、心理俱佳，尤其去年留美訓練期間，經歷只得訓練、食飯、休息的單調生活，磨練出更強心態，有助東奧衝牌。劉慕裳亦笑稱：「自己十分怕悶，但竟然捱得過美國特訓，好像為了奧運夢改變不少，覺得十分深刻。」