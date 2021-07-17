前背后突破框框 劉彥恩首任旁述

看好師妹 盼何詩蓓享受賽事

2016年里約熱內盧奧運，Claudia為港戰女子100及200米背泳，今屆為Now TV擔任奧運評述，也不敢怠慢：「以前做運動員準備充足後，在奧運享受比賽就可。今次奧運期間反而要不斷做『功課』，除了港隊，還要關注各個國家的達標賽。」她亦期望以簡單易明表達方法，讓觀眾容易理解賽事：「例如400米IM（個人混合泳）這些簡稱，其實未必是所有觀眾都知道。」

何詩蓓是今屆游泳港將衝牌希望，作為密歇根大學的師姐兼上屆征奧前期的室友，Claudia大讚師妹非常勤力，且對比5年前奧運時成熟不少：「5年前我和她都是首次征奧，很多事都很新鮮。她有這份經驗再累積近年大賽後，今次將有更好準備與世界競爭。我盡量不會問她準備情况，最多只會鼓勵，因我覺得她已準備很充足。奧運需視乎當日發揮，我相信她可游入決賽，但希望她先享受比賽，獎牌只是額外獎勵。」

Claudia退役4年來，試過市場部等不同工作，認同運動員投身社會時該放膽嘗試：「游泳運動員退役後普遍是做教練或開泳會，當然這是不少泳將真心想做的事，但未必所有泳手都要給這個框架困住自己。教練非唯一出路，其他方面都可以需要運動員。」她笑言現在除了頗享受一人游泳，也多了機會接觸其他運動：「以前做運動員驚受傷，很多運動都不可試，我讀書時住在美國5年，即使經常下大雪，但都未試過滑雪。」