前港將走入「公仔箱」評述東奧

歐國盃成長 馬詠茹換身分談雙輪

昔日的單車「小花」馬詠茹（Vivian）在2018年隨師姐李慧詩（Sarah），勇奪亞運場地單車女團爭先賽銀牌後，兩年前在21歲時急流勇退重返校園，先後嘗試不同工作，如過去一個月的歐洲國家盃，她聯同主持強尼、人氣男團ERROR及多名KOL在Now TV的第三聲道講波，首次參與電視直播節目，不但樂在其中，甚至形容是「玩上癮」：「雖然很多時賽後已夜深，翌日又返工，但從強尼和ERROR成員等人身上學到很多。強尼不時鼓勵我們，他消化讀稿速度快，也很掌握節目節奏，適當時候引導重回正題；ERROR轉數很快及投入，總會找到角度帶入話題，所以很佩服他們。」她笑言從身邊人意見，才得悉自己原來也有搞笑一面，也引證運動員退役並非只有一條出路：「退役前要仔細考慮將來想做什麼，運動員不代表強項只有運動，就不可以嘗試其他方面，我經常開放任何機會，想做什麼就去做，不要框死自己。」

經過歐國盃「預演」，Vivian在同一電視台將再任奧運評述。相對歐國盃第三聲道要求帶動氣氛歡樂，她期望在奧運評述帶出專業及認真一面：「歐國盃是抱着一試心態，奧運則是一直很想參與的盛事，無論什麼身分參與，我都會很開心。希望可從運動員角度講解我過往主項比賽，讓觀眾除了看比賽開心，也從中有資訊增值。」

為李慧詩等舊戰友打氣

Vivian近期也有留意場地單車的歐洲賽事，藉以了解港隊勁敵近况，並透露最近與Sarah和李海恩等前隊友傾談時，不會多談比賽：「我不想給額外壓力，要知道她們每天都有人提醒要為奧運而奮鬥，如果隊外人都給予壓力，真的會崩潰。我知道她們之前練得太辛苦，所以話題都是簡單問一下狀態如何。由疫情至今，她們備戰時間超級長，我對Sarah很有信心，經過2016年奧運，她近年大賽表現更穩定，無論最終表現如何，大家都會為她付出自豪。」

文：余瑋、圖：鄧宗弘