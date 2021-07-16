曼聯新季開操缺歐國盃戰將 主場戰衣復古80年代

曼聯在集訓中缺少多名參戰歐洲國家盃的球員，但桑馬達、格連活特、麥湯米尼、尼曼查馬迪及菲爾鍾斯等，偕球隊U23小將一起出席，備戰稍後作客打比郡，之後友賽昆士柏流浪（QPR）、賓福特、普雷斯頓和愛華頓。曼聯同時發布主場新戰衣，胸口贊助商已由 Chevrolet改為德國科技品牌TeamViewer，球衣贊助商adidas雖稱戰衣外觀「現代」和「經典」，但加利尼維利稱：「我一點也不喜歡！我是否太苛刻？贊助商和衫袖贊助商（KOHLER）也不合適，感覺很基本，沒有利用傳統。」

曼城亦展示主場新球衣，它加上「93：20」數字，意思是已加盟巴塞隆拿的阿古路，於2011/12年球季最後一場英超對QPR時，在93分鐘20秒建功助球隊首次封王。此外，盛傳今夏離開阿士東維拉的中場基亞利殊也為球會宣布新戰衣，並疑暗示不會離隊：「我一生都是維拉的孩子，我喜歡為這球會比賽。」此外，去季因傷長「唞」的利物浦中堅華基爾雲迪積克、祖高美斯及祖爾麥迪比昨一起操練，領隊高普料他們的狀態可在4周內大幅提升。