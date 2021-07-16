愉園允分期還欠薪 料每周涉25萬 飛馬續戰待定

球員稱觀察首周情况

愉園球員早前召開記者會透露，愉園欠薪總額達550萬元，涉及42名職球員。十多名球員昨到旺角政府合署出席勞資調停會，資方代表為身兼香港車路士足球學校董事林燦彬，愉園足球部班主陳志實因身在廣州，以長途電話方式於會上與球員溝通。

有份出席的門將屠俊翹透露，資方承諾以分期付款形式，逐周支付球員要求的欠薪金額：「球員會先看首周情况如何，若連第一星期目標都做不到，最終分十星期也是一樣。勞工處都認為，分期還清是合理。」據悉，資方每周支付欠薪金額約25至30萬元，預計需4至5個月才可還清。

貝鈞奇稱沒參與球會管理

球員於上次記者會提及，貝鈞奇於年初退任愉園俱樂部有限公司董事一職，但未助球員解決欠薪。貝鈞奇昨在足總董事會後澄清，實為去年12月辭任，稱初獲邀任董事時，已跟球會高層「約法三章」，包括不涉投資金錢及參加球會管理：「欠薪涉勞工條例，我不會冒風險掛名。」他強調， 已多次催促班主陳志實「找數」，並重提2014年愉園發生打假波事件而退出，當年他有借糧補貼球員，因多次承擔過同類事件，今次無必要再這樣做。