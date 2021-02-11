當拿隆馬1.1億年薪投PSG 披50號戰衣

簽約至2026年 PSG今夏第4將

當拿隆馬上月底約滿離開效力8年的母會AC米蘭，日前在社交網發文道別，有「新保方」之稱的他將隨前輩保方步伐加盟PSG。他說：「很高興能夠成為這間大球會成員，我已經準備好接受新挑戰，繼續進步。加盟PSG後，我會盡力贏比賽，為球迷帶來快樂。」據報當拿隆馬年薪達1200萬歐元（約1.1億港元）。PSG今夏已連簽4將，包括韋拿杜姆、阿舒拉夫、沙治奧拉莫斯及當拿隆馬，除了阿舒拉夫，其餘3人均無需轉會費以自由身加盟。

AC米蘭名宿兼體育總監馬甸尼表示，對當拿隆馬離隊感到遺憾，形容為「重大損失」；這支應屆意甲亞軍早前從法甲冠軍里爾簽入門將邁治蘭。此外，馬甸尼證實車路士中鋒基奧特將會加盟「紅黑兵團」，日內抵達米蘭做體測。據報這名34歲法國隊前鋒將簽約兩年，有望跟39歲老將伊巴謙莫域，組成合計73歲的經驗鋒線。

意甲賽程出爐 摩帥領羅馬首擊迎紫百合

新季意甲下月22日開鑼，賽程昨出爐，由摩連奴接掌的羅馬首輪主場對「紫百合」費倫天拿，10月17日作客遇上有基斯坦奴朗拿度（C朗）的祖雲達斯，12月5日在主場鬥前東家兼衛冕的國際米蘭。