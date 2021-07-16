美斯傳半薪重簽巴塞5年 皇馬會長舊錄音曝光 斥摩連奴C朗自負

34歲的美斯上月尾與巴塞隆拿約滿，有機會以自由身加盟巴黎聖日耳門或曼城。但西班牙足球專家巴拉古昨在BBC撰文，稱美斯已與「地上最強」達成減薪五成的協議，未來5年續為這支西甲勁旅賣力。他去季年薪達1.23億鎊（約13.2億港元），日前帶領阿根廷隊第15次揚威美洲國家盃，現於祖國度假，故暫未能完全落實合約細節。

巴塞欲勢以基沙文換馬體會沙奧尼古斯

爭取美斯留隊是巴塞新會長拿樸達上任後的最重要承諾，但球會仍需為避免總薪酬超過西甲上限而籌謀。除美斯減薪外，據報為騰出薪酬空間，年薪亦高的前鋒基沙文將回巢馬德里體育會，盛傳被放棄的還有中場比真歷及後衛烏姆迪迪等，至於包括守將祖尼亞費普等3名年輕球員已他投。然而巴塞已免費簽入兩名攻擊球員阿古路及翼鋒迪比等，疑是基沙文交易籌碼之一的馬體會中場沙奧尼古斯，也或會來投。

另外，皇家馬德里球員去季總薪金4.73億歐元（約43.4億港元），故此今夏勢須「瘦身」，守將華拉尼、翼鋒加里夫巴利、中場艾斯高、外借阿仙奴後回歸的中場馬田奧迪加特及丹尼施巴路斯，均有機會被放棄。第二度執教皇馬的安察洛堤也明言：「我們有很多球員，首要的是減少人數，但過程須小心翼翼。」雖然如此，皇馬證實在全球疫情肆虐下，上季損失近3億歐元（約27.5億港元）的收入，但承認在各方面開源節流下，稅後盈利仍有87.4萬歐元，高於上年度的31.3萬歐元。

皮里斯稱被勒索 擬向涉事記者提告

此外，皇家會長皮里斯繼日前被《機密報》爆料，公開一段2006年斥責球會名宿魯爾和卡斯拿斯是「兩大騙子」的錄音，又被外泄多年前C朗和摩連奴與會方談論大量的肖像權收入時，批評二人態度「不正常」，並稱「這兩個傢伙非常自負」。皮里斯昨表示，錄音是多年前被記者艾比倫偷錄，對方曾嘗試獲利，並為《機密報》的付梓感驚訝，現時不排除會採取法律行動。

（轉會消息）