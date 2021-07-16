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2021年7月16日星期五
東京確診再破千 奧運倒數7天蒙陰霾 巴西隊酒店爆疫 開幕禮或僅開放予1000人
港泳隊取第10張入場券 何甄陶戰100自
大坂稱返正軌 戰畢東奧後返職業網壇
俄再捲禁藥風波 兩泳手禁賽緣盡東奧
關於奧運：澳洲488選手征奧 破隊史海外參戰紀錄 泳將帶便攜桑拿恢復
米度頓轟40分率公鹿挫太陽 扳平2：2
體壇快訊：保特自詡紀錄無人能破
電視精選
美斯傳半薪重簽巴塞5年 皇馬會長舊錄音曝光 斥摩連奴C朗自負
當拿隆馬1.1億年薪投PSG 披50號戰衣
Out Out 轉轉：馬克古希（英籍後衛）
愉園允分期還欠薪 料每周涉25萬 飛馬續戰待定
曼聯新季開操缺歐國盃戰將 主場戰衣復古80年代
歐國盃決賽險因球迷「衝門」取消
足壇快遞：37歲洛賓再掛靴
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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東京確診再破千 奧運倒數7天蒙陰霾 巴西隊酒店爆疫 開幕禮或僅開放予1000人
港泳隊取第10張入場券 何甄陶戰100自
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