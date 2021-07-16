東京確診再破千 奧運倒數7天蒙陰霾 巴西隊酒店爆疫 開幕禮或僅開放予1000人

東京都繼前天新增1149人確診，昨日再公布有1308人中招，近7天日均新增病例882.1宗。昨日部分確診人士與奧運相關，包括組委公布的一名海外抵日運動員在機場確診，以及有一名奧運相關人士入境時染疫，未有公布染疫者身分，另有新增4宗與東奧有關的本土染疫病例，意味累計已有26名奧運持份者確診，其中4人來自海外。路透社前天更披露，巴西柔道隊下榻的酒店，有最少8名酒店職員確診新冠病毒。爆疫酒店位處東京以西的濱松市，多間外媒昨日引述當地衛生官員消息，強調酒店員工須先檢測病毒，確保健康才能進入隔離泡泡，為東奧海外代表團工作，估計代表團染疫風險低。

近7天日均增近900病例 官員強調隔離泡泡安全

疫情嚴峻之下，已延遲一年的東奧將於下周五晚上揭幕，東奧與殘奧組委昨公布，開幕及閉幕禮共同理念為「Moving Forward」，創作團隊主理人日置貴之解釋寓意「前行的力量」：「人們在艱難之中生活，我們希望奧運成為大家前進的契機。」不過，東奧開幕禮與外界前行遇阻滯，共同社昨引述政府官員消息稱，東京都周一已進入緊急事態，因應東奧組委決定首都圈賽事閉門，原定1萬人入場的計劃肯定告吹，最新方案將人數大減至1000人，料要大為減少贊助商嘉賓人數，最終安排會在數天內落實。

律師會前會長遞45萬人反對聯署

東奧組委加緊籌備之際，亦持續遭遇國民反對。日本律師聯合會前會長宇都宮健兒昨向東京都政府遞交聯署信，並表示自5月5日活動開始至今，已有45萬人在網上簽名，反對政府堅持辦奧，他稱：「全球大流行未平息，辦賽會招致疫情擴大，違反奧林匹克憲章促進和平社會的原則。」

（東京奧運）