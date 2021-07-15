廠兵友賽首擊吞敗 阿迪達力撐沙卡

阿仙奴是役雖有早前出戰歐國盃的成員休息避戰，但陣容仍相當完整，其中隊長奧巴美揚伙小將尼基迪亞掛帥，上季外借的雷斯尼爾遜、美蘭尼爾斯及哥拉辛拿斯均歸隊擔正。惟開賽5分鐘有尼基迪亞單刀射出界，更在21分鐘有19歲青訓門將奧干和解圍時踢空氣，被喜伯年前鋒馬田保爾射入空門先開紀錄。

換邊後阿仙奴換入拿卡錫迪、尼高拉斯比比及湯馬士柏迪等主力，卻在69分鐘被喜伯年藉一次角球由翼鋒麥卡爾頂成2：0。73分鐘，比比在禁區內博得12碼，但他操刀宴客。直至82分鐘終憑伊美路維破蛋，但仍以1：2告負。

賽後阿仙奴主帥阿迪達坦言對戰果失望，但仍鼓勵麾下，又開腔力撐日前在歐國盃決賽射失12碼被球迷辱罵及歧視的翼鋒布卡約沙卡：「他在事件中亦獲得很多人支持，我相信他將可變得更堅強，更強大。」

英擬立法規管網上歧視言論

英國首相約翰遜昨在國會上再就歧視事件發言，稱已與多間社交媒體的代表會面，表明將立法解決在這些平台上的歧視言論，並警告：「除非他們從平台上消除仇恨和種族主義，否則將面臨相當於其全球收入10%的罰款。」