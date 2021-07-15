廠兵友賽首擊吞敗 阿迪達力撐沙卡

【明報專訊】英超香港時間下月14日凌晨展開新季，將在揭幕戰登場的阿仙奴，昨晨於季前首場熱身賽出師不利，作客爆冷以1：2不敵蘇超球會喜伯年。而領隊阿迪達賽後不忘開腔力撐近日被辱罵及種族歧視的布卡約沙卡，認為他將可變得更強。
阿仙奴是役雖有早前出戰歐國盃的成員休息避戰，但陣容仍相當完整，其中隊長奧巴美揚伙小將尼基迪亞掛帥，上季外借的雷斯尼爾遜、美蘭尼爾斯及哥拉辛拿斯均歸隊擔正。惟開賽5分鐘有尼基迪亞單刀射出界，更在21分鐘有19歲青訓門將奧干和解圍時踢空氣，被喜伯年前鋒馬田保爾射入空門先開紀錄。
換邊後阿仙奴換入拿卡錫迪、尼高拉斯比比及湯馬士柏迪等主力，卻在69分鐘被喜伯年藉一次角球由翼鋒麥卡爾頂成2：0。73分鐘，比比在禁區內博得12碼，但他操刀宴客。直至82分鐘終憑伊美路維破蛋，但仍以1：2告負。
賽後阿仙奴主帥阿迪達坦言對戰果失望，但仍鼓勵麾下，又開腔力撐日前在歐國盃決賽射失12碼被球迷辱罵及歧視的翼鋒布卡約沙卡：「他在事件中亦獲得很多人支持，我相信他將可變得更堅強，更強大。」
英擬立法規管網上歧視言論
英國首相約翰遜昨在國會上再就歧視事件發言，稱已與多間社交媒體的代表會面，表明將立法解決在這些平台上的歧視言論，並警告：「除非他們從平台上消除仇恨和種族主義，否則將面臨相當於其全球收入10%的罰款。」