大谷翔平雙刀寫歷史 明星賽領美聯隊八連霸 攜母校戰衣致意

MLB明星賽的焦點，落在今季屢破紀錄的大谷翔平身上。這名風頭躉以投打「二刀流」聞名，賽會亦特別修例，造就他成為1933年創辦明星賽以來，首個以正選投手及第一棒打擊手雙重身分作戰的球員。相隔26年再有日籍投手任正選，大谷毋負眾望投出破賽事紀錄的時速100.2英里，亦是明星賽史上第2人球速「破百」，此前只有2018年效力波士頓紅襪的美籍名將Chris Sale做到。

首棒出戰平鈴木一朗成就

大谷隨後以指定打擊身分續留場上，雖未能擊出安打，仍看齊同鄉傳奇鈴木一朗，成為歷來第2個日籍球員於明星賽負責第一棒。美聯終在近5萬名觀眾見證下以5：2勝出，連續8屆擊敗國家聯隊，成為繼田中將大後第2名在明星賽拿下勝投的日本球手。而他賽後返回休息室續成其他球員的「集郵」對象，芝加哥白襪投手亨特利（Liam Hendricks）更盛讚對方謙虛和親切感兼備。

藍鳥新星葛尼路首膺MVP

大谷對於成為明星賽「二刀流」第一人，表示深感光榮，但亦坦言心情難免緊張，亦因前日戰畢全壘打大賽，再歷昨仗相當疲憊，但非常享受。他又與高中師兄、效力西雅圖水手的投手菊池雄星合照留念，二人特意帶上昔日在花卷東高校的球衣，並在戰袍寫上「從花卷到世界」，讓這間位於岩手縣的母校，在世界棒球界盛事上揚名。

此外，22歲多倫多藍鳥一壘手葛尼路首膺最有價值球員（MVP），創下歷屆最年輕紀錄，這名「星二代」亦和父親成為歷來第3對於明星賽先後轟出全壘打的父子兵。不過，葛尼路受訪時笑稱，自己亦把票投給人氣極盛的美聯隊友大谷。

評述員批大谷不諳英語捱批致歉

惟今屆賽事亦出現小插曲，以評論NBA聞名的ESPN評述員史堤芬史密夫，日前在其主持的節目《First Take》中，質疑大谷仍需翻譯，暗批對方不諳英語。此言一出即惹外界猛烈批評，當地網民亦力撐大谷，認為史密夫的言論涉歧視。面對輿論抨擊，史密夫其後公開道歉，又稱自己作為非裔美國人，很理解有關質疑，澄清自己絕無歧視成分，並稱讚對方是當今體壇最耀眼的球星之一。