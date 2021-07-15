禁藥醜聞遺禍 俄田徑界蒙陰霾 跳高世界冠軍缺支援憂備戰不足 選手謀轉籍續追夢

2016年里約熱內盧奧運開幕前1個月，世界反禁藥組織（WADA）公布禁藥案「吹哨者」羅臣科夫的跟進調查報告，確認俄國之前5年有組織修改最少600個禁藥結果，時任體育部長等都有份參與，最終111名運動員被取消奧運參賽資格，包括古珍娜在內的67名田徑代表。俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）一度獲恢復認可資格，但在2018年尾又因再拖延WADA人員到莫斯科實驗室採樣，最終再被揭發在樣本做手腳，去年國際體育仲裁法庭（CAS）終審，被罰兩年禁以國家隊名義出賽，但俄軍續可用其他名義參賽，例如今次東奧，「俄羅斯奧委會」就會有335名運動員隨行，較上屆多逾50人。

名譽蒙損失 古珍娜擬控田總不作為

打擊藥檢最嚴厲的世界田徑總會，最終只容許10名運動員參加東奧田徑項目，古珍娜是其中一人。在俄羅斯前年WADA初審被判禁賽4年時，俄羅斯田徑總會亦被揭發偽造證明文件，避免古珍娜的隊友、男子跳高選手利辛高（Danil Lysenko）缺席突擊藥檢而受罰。古珍娜再發公開信要求改革，獲得另外兩名世界冠軍：男子110米跨欄的蘇班哥夫（Sergey Shubenkov）和女子撐竿跳的施杜露娃（Anzhelika Sidorova）聯署，甚至考慮控告俄羅斯田總及有關管理層：「每場外地比賽都像鏈條，在國內無法彌補。未能參賽將影響奧運的備戰，也無人會為我的聲譽、金錢損失問責。」

古珍娜年初缺席歐洲室內錦標賽，直至5月才到德國寓賽於操，但踏入室外賽季仍未跳過兩米，狀態顯然不及19歲烏克蘭隊新星馬曉芝克（Yaroslava Mahuchikh）。她也擔憂未能出國比賽，數以千萬盧比計的品牌贊助費會降低，亦看淡俄田徑界日後發展：「項目原則上已被俄奧委會放棄，運動員會長期缺乏支援，人們感到內疚，但不知可怎樣在這事上幫忙。」

撐竿跳世青冠軍拒中立身分稱歧視

唯一有份出征里約奧運的俄籍田徑運動員，是女子跳遠的姬辛娜（Darya Klishina），她承認過去僅因轉籍手續繁複，續以俄籍中立運動員的身分比賽。然而，不少新生代運動員都接受亞美尼亞、阿塞拜疆等前蘇聯國家的邀請，取得雙重國籍。17歲男子撐竿跳世青紀錄保持者Matvei Volkov，今年起轉而代表白俄羅斯隊，在西伯利亞出生的他說道：「中立身分是對運動員的一種歧視，我從不對此感興趣。」