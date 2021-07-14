失冠後破沉默 福仔反擊歧視 為宴客認責 拒因黑人身分道歉 卡尼斥欺凌者非真球迷

23歲的拉舒福特因熱衷行善備受讚頌，去年更獲英女王授勳，如今卻成球迷發泄對象。他與查頓辛祖、布卡約沙卡於歐國盃決賽互射12碼階段宴客，導致「三獅軍團」不敵意大利隊，賽後被種族歧視。當地警方前晚表示介入調查，英國首相約翰遜亦撰文批評歧視者，3名黑人球員中最年長的拉舒福特，昨撰長文總結今屆賽事：「決賽，55年，一球12碼，歷史。我只能說對不起，真希望事情往另一方向發展。」他字裏行間難掩內疚，慨嘆自己睡夢中都能射入極刑，偏偏臨場失準，令球隊和所有人失望，但感恩與隊友建立牢不可破的情誼。

球迷修復遭破壞壁畫

他續稱，願承受有關場上表現的批評，但反擊歧視言論：「我永不會為自己的身分和出身道歉。我是拉舒福特，來自曼徹斯特南部的黑人。若我一無所有，仍有此身分。」迪格蘭賴斯、佐敦軒達臣等戰友留言力撐，小將祖迪比寧咸亦非常窩心，製作三子戴着皇冠的合成照支持，隊長卡尼則在個人專頁寫道：「社交平台的欺凌者不是英格蘭球迷，我們不需要你。」位於拉舒福特家鄉的一幅巨型壁畫被破壞，當地市民昨紛紛為福仔「包紮」，以聖佐治十字旗和便利貼遮蓋破損處，上面寫滿打氣字句，令他大為感動。

蘇帥信未來續請纓操刀

曼聯領隊蘇斯克查形容，球員敢踏上12碼點已是勝利，而極刑本來就「一係入，一係唔入」，故不會打擊這名曼聯鋒將的自信，又稱：「相信他未來仍會主動舉手，請纓為球隊操刀。」然而三獅主帥修夫基遣兵操刀12碼的安排續成爭議，有傳若進入即時死亡階段，第6輪由門將比克福特操刀，排名先於基亞利殊及史達寧兩名射手。

英國《每日郵報》報道，英軍自去年9月歐洲國家聯賽時期開始，每節操練完結前均會練射12碼，由助教統計眾將表現，據報沙卡於訓練表現突出，才獲安排於歐國盃決賽負責第5輪。