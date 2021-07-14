巴赫擬訪廣島 民眾抗議促取消

讚東奧準備歷屆最佳

東奧於本月23日揭幕，位處晴海的選手村昨正式啟用，但有別往屆，組委疫下未有安排啟用儀式。東奧組委在緊急事態之下進入最後準備階段，東京都知事小池百合子表示：「在未來10天及東奧期間，會有更多人接種疫苗，希望可以降低年長及嚴重個案的死亡數字。醫療系統已準備就緒，我們可以舉辦安全的奧運。」國際奧委會主席巴赫自抵埗完成隔離後，昨首度公開露面，表示東奧是準備最佳一屆，希望日本國民對舉辦安全奧運有信心。他又稱：「我們同坐一隻船，向同一方向邁進。」不過，他向日本國民致辭時一度誤說「Chinese」，即時糾正為「Japanese」。

民眾斥消費核爆受害者

巴赫亦計劃周五到訪廣島，在當地掀起不滿聲音，「要求停辦東京奧運會廣島聯絡會」昨與廣島縣政府會面，反對日本疫下強行辦奧，以及指摘巴赫消費核爆受害者。

日本全國汽車交通工會總聯合會前晚亦發聲明，抗議東奧組委安排的士接送首14天須隔離的奧運相關人員。聲明寫道，的士只有接送相關人員時才貼上識別標籤，其餘時間可接送普通乘客，存在防疫漏洞。