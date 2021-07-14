鍾天使再戰東奧 個人賽或遇李慧詩

中國單車隊公布9人名單，場地項目續有李慧詩的老對手鍾天使，同時有去年底一天內兩破500米計時賽全國紀錄的鮑珊菊，兩名女將合力出戰團體爭先賽，亦兼戰凱林賽（又稱競輪賽）及個人爭先賽。鍾天使在2018年亞運打入凱林賽決賽，惟不敵最終封后的李慧詩及奪銀的韓國隊車手李慧貞，在爭先賽則未有遇上最終奪金的李慧詩，後於銅牌戰敗予另一韓國隊車手。她在團體爭先賽伙林俊紅，則擊敗港將李慧詩、李燕燕及馬詠茹，令港隊組合屈居銀牌。

各隊陸續落實場地單車人選，港將李慧詩及李海恩的主要對手，將有德國隊新星軒絲、澳洲隊的麥古樂等。「雙李」於8月4日登場，梁寶儀、逄瑤及楊倩玉其中兩人，亦會出戰女子麥迪遜賽及全能賽，男將蔡曉鋒於7月24日出戰公路賽。

帆船新丁洛雅怡成首港將入村

部分港將昨出發當地，首名進駐選手村的為奧運「新丁」洛雅怡，她在本月25日出戰雷射輻射型帆船賽，是港隊相隔25年來首名帆船代表。滑浪風帆隊昨亦出發，但不會入住選手村，而是留守賽場江之島備戰。