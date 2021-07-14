舉重醜聞不斷 或剔出巴黎奧運

禁藥蔚然成風 5國東奧遭禁賽

舉重在1896年首屆現代奧運便是比賽項目，自1920年起未曾間斷，但自1960年代起一直受禁藥問題困擾。德國電視台ARD去年播放的紀錄片介紹，運動員甚至地區總會，可如何以200美元換取到一次合格藥檢樣本。國際檢測機構（ITF）其後覆檢2008及2012年兩屆奧運，發現最少50個樣本「肥佬」。結果連同其他禁藥案，羅馬尼亞、土耳其等5國舉重隊在東奧被禁賽，另有最少16國被扣減名額，包括獎牌大熱伊朗隊及俄羅斯隊等。

聯會陷權鬥失管治威信

國際舉重聯會（IWF）前主席Tamas Ajan在事件中下台，結束20年管治，但IWF繼續陷權鬥問題，去年10月出現3日內連換3名暫代主席的鬧劇。現任管理層早前計劃修改會員大會議事規則，要求會前先提交問題才可發言，引起最少40個地區總會抗議。IWF在夏季奧運項目聯會的最新管治評分排尾三，僅好過新項目滑板及棒壘球的總會。

國際奧委會多次以此要求改革，可見IWF正走上國際業餘拳擊總會（AIBA）近年舊路，未來或被吊銷會籍，甚至被剔除出夏季奧運項目。