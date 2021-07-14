力士改名換性 質疑聲考驗奧委會 指標忽視先天優勢 修例難追社會發展

哈伯德的父親於2004至07年曾擔任奧克蘭市長，當時「他」仍以Gavin這個男性名字，保持男子105公斤以上抓舉、挺舉及兩項總計的全國青年紀錄。2013年，Laurel以35歲高齡完成變性手術，再過4年冷河後，雖然無法如過去合計舉300公斤，但平均約280公斤的總成績，足以讓她在奧運前的世界排名升上第7，在多國選手受禁藥醜聞困擾（見另稿）下，有力挑戰東奧獎牌。

上屆代表被迫犧牲減磅致退役

這自然招來其他女性運動員不滿，最大犧牲者，是新西蘭隊上屆奧運的女子超重量級代表Tracey Lambrechs。她稱哈伯德加入，令她被總會逼令減重近20公斤，才可降級延續運動員生涯，間接令她近期選擇退役：「在比併爆發力的運動，不能無視男女及重量分級制度。男子運動員普遍在14、15歲，已在舉與成年女子運動員相若的重量。」

IOC在2015年針對南非雙性跑手塞門亞的案件，修改變性運動員政策，除了過冷河4年，比賽前1年內，運動員亦要證明血清睾酮濃度，需低於每升10納摩爾（nmol/L）。IOC之所以被批評，是因為女性的正常睾酮濃度，不會高於2 nmol。IOC一方面想修例，亦因為兩極意見，面對巨大阻力，於是在去年建議應由各世界總會按比賽項目性質及運動員意見，訂立睾酮值標準，如國際單車聯盟年初便將女性睾酮值上限減半。近年科學研究亦指向單以睾酮值或其他荷爾蒙分泌等指標，定義男女身體機能有缺陷，如在哈伯德的案例中，便忽視了其骨骼及肌肉密度的先天成長優勢。

哈伯德遭謠傳睪丸受傷

有惡搞網站近日報假新聞，指哈伯德睾丸受傷，一度引發熱議。哈伯德早在2017年參加女子組比賽時，已對未來有這種心理準備：「我知道自己不會獲得每個人的支持，但希望大家能抱開放思維，在更廣闊的層面看待我的成績。」廣義的公平競技，似乎追不上日新月異的社會發展，尤其是建基於利益的矛盾……