愉園涉拖糧550萬 職球員促兩周內支薪

【明報專訊】愉園早前落實退出下季港超，22名職球員昨召開記者會交代欠薪情况。球員代表林毅東表示，會方今季欠薪總額約達550萬元，涉及42名職球員，上周四已向勞工處立案控告愉園體育會及愉園俱樂部有限公司多名董事，提出3項訴求，包括要求會方兩周內支付欠薪，才會停止起訴，並期望身兼愉園體育會主席的香港足球總會主席貝鈞奇更關心球員情况。
球員稱銀行戶口曾剩個位數
林毅東稱欠薪去年中已發生，綜合資料球員平均欠薪至少半年，部分青年球員被拖糧9個月。外援今年4月底曾罷踢，會方事後支付部分薪酬，但仍欠薪3個月。他說：「理解本地球圈生態，職球員已跟球會共度很多難關，但6月底完約仍未收到應得薪酬，現在已頂無可頂。」他續道，會方觸犯兩條勞工法例，包括無供強積金5個月及在支薪日7天內支薪，球員周四將到勞工處出席勞資調停會，與愉園俱樂部公司董事之一林燦彬會面，並稱他們在追薪過程發現，貝鈞奇今年初退出愉園俱樂部董事名單；足總同日董事會亦會討論愉園欠薪問題。
昨有出席記者會的主教練鮑家耀稱，球員肯完成球季很難得：「若我做球員欠薪3個月，可能已不踢了。」23歲後衛黃浩然稱，青年球員常被會方安排至最後才處理薪酬，透露他試過銀行戶口剩個位數，為怕家人得悉，要轉用電子月結單。