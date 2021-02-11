愉園涉拖糧550萬 職球員促兩周內支薪

球員稱銀行戶口曾剩個位數

林毅東稱欠薪去年中已發生，綜合資料球員平均欠薪至少半年，部分青年球員被拖糧9個月。外援今年4月底曾罷踢，會方事後支付部分薪酬，但仍欠薪3個月。他說：「理解本地球圈生態，職球員已跟球會共度很多難關，但6月底完約仍未收到應得薪酬，現在已頂無可頂。」他續道，會方觸犯兩條勞工法例，包括無供強積金5個月及在支薪日7天內支薪，球員周四將到勞工處出席勞資調停會，與愉園俱樂部公司董事之一林燦彬會面，並稱他們在追薪過程發現，貝鈞奇今年初退出愉園俱樂部董事名單；足總同日董事會亦會討論愉園欠薪問題。

昨有出席記者會的主教練鮑家耀稱，球員肯完成球季很難得：「若我做球員欠薪3個月，可能已不踢了。」23歲後衛黃浩然稱，青年球員常被會方安排至最後才處理薪酬，透露他試過銀行戶口剩個位數，為怕家人得悉，要轉用電子月結單。