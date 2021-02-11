電競列IOC新5年計劃 非傳統體育遊戲難入奧

亞奧理事會早於2018年亞運，將電競列為示範項目，港將盧子健更於《爐石戰記》奪金，該會去年底亦將電競列為正式項目，然而IOC仍在起步階段。他們過去兩個月舉辦虛擬奧運系列賽，與賽車、單車、風帆、賽艇及棒球5個項目的總會合作。計劃藍圖建議最快在2028年，奧運會將虛擬競技成為獎牌項目，關鍵字眼是「實體的虛擬體育（physical virtual sports）」。言下之意，雖然《英雄聯盟》（League of Legends）等遊戲近年普及，但料因並非源自傳統體育而不在考慮之列。

俄女鳥人籲盡快起步

IOC運動員委員會成員、撐竿跳傳奇伊辛巴耶娃早前在IOC會議中，批評計劃步伐緩慢：「我們如不及時將電競納入傘下，自有其他人做這件事，特別是要將一個活動納入奧運項目，過程很繁複，名額分配、比賽限制等都要時間討論。」「女鳥人」亦擔心電競對傳統體育的威脅，會導致奧運項目日漸式微：「我見到參與電競的人，比起一般運動員參與奧運，更快和更容易找到贊助，亦更易建立可謀生的事業。要競爭，我們就要向練習傳統體育的運動員，提供更好的環境。」