失旅客金礦 東奧疫市攻網 虛擬市場吸年輕人 乘延期完善轉播技術

流動裝置廣告營銷公司AdColony上月發表調查，指出今屆奧運觀眾中，除了近半會以多個電子器材收看，逾三分之一人觀看的同時，亦會上網看奧運相關資訊。為提供更多元化的資料，處理播映權的奧運廣播服務（OBS），早於2018年獲英特爾（Intel）及阿里巴巴提供技術，創立自家雲端服務，並在此建立人工智能數據庫，其中一大賣點，是有運動員實時動作追蹤技術。

廣泛應用數據庫追蹤選手

Intel方面稱是專業技術研究普及的里程碑，亦因疫情有多1年時間令技術更成熟：「這提供轉播商以新方法呈現比賽精華、重播等，改變的觀眾的奧運體驗。」換言之，過去主要在足球、賽車等看到的比賽影片分析，將在東奧應用於更廣泛的體育項目。OBS同時與探索頻道（Discovery Channel）、Snapchat等簽下新合約，活用品牌合作帶來的商機。

活用區塊鏈技術推虛擬徽章

奧運每屆一大特色，是世界各地的奧運紀念徽章收藏家，聚首主辦城市買賣。由於這情景今夏不會在東京出現，國際奧委會與遊戲商nWay合作，利用近月大熱的區塊鏈技術產物——非同質化代幣（NFT），生產出「虛擬」徽章。平台除了提供真金白銀交易買賣，也有加密貨幣「掘礦」的概念，可透過玩奧運為主題的遊戲來賺取徽章。國際奧委會電訊及市場營銷總監Timo Lumme稱，這切合年初提出的「奧運2020+5」改革白皮書：「今次是代表奧運傳統的進化，以數碼技術去推廣奧運文化，直接連結體育迷。」

而依賴傳統旅遊業的零售業雖損失慘重，但日本共同社報道，一些日本連鎖中古店或雜貨店，因為擁有大貨倉，已開始用超低價買入市面上質素較高的非官方商品，準備未來轉售。