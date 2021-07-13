兩帥調動見高下 意軍擒獅奪歐國盃 文仙尼果斷換人險勝 修夫基為輸極刑認責

英軍昨以捷比亞取代布卡約沙卡，於倫敦溫布萊球場逾6萬主場球迷打氣下，他與勞基梳爾一次反擊合作，由梳爾開賽117秒攻入個人首個國際賽入球，創下歐國盃決賽歷史最快紀錄。然而，英軍之後118分鐘都沒有中目標攻門。意軍逐漸主導球賽，67分鐘由邦路斯角球混戰執雞扳平，但及後有費達歷高基艾沙傷出，攻力削弱，與英軍加時維持1：1賽果。三獅門將比克福特撲出比洛迪的射門後，在互射12碼一度領先2：1，但拉舒福特、查頓辛祖及沙卡連續宴客，最終12碼比數反負2：3。

53年來首歐洲登頂 邦路斯諷足球回羅馬

邦路斯完場後以英國球迷知名打氣歌曲《Three Lions》歌詞的諧音，說「足球要回羅馬」，慶祝意大利隊相隔12屆歐國盃再奪標，職球員昨凱旋獲英雄式歡迎，但因疫情不設勝利巡遊。意軍失落2018年世界盃決賽周資格，由文仙尼接下爛攤子，老將保方、巴沙利等退役，迪羅斯甚至成為文帥助手，重用4後衛陣式令意軍找到攻守平衡，其間23場不失球。意甲班霸祖雲達斯褪色，則令國家隊更多向拿玻里、薩斯索羅等冒起或復勇的球會尋找可造之材，即使尼高路辛尼奧路等羅馬兵因傷缺陣，尼高路巴列拿、文路爾盧卡迪利等今屆仍適時挺起重任。

文仙尼來到決賽發揮到這手好牌，如下半場換出沉寂的恩莫比尼及巴列拿，追平一球正是來自入替的白賴仁基斯坦迪接應角球二傳。文帥賽後喜極而泣：「之前我不敢想像球隊能夠捧盃，但球隊踢出非凡表現，而且仍有提升空間，我為所有意大利人高興。今場失球後令形勢變得困難，但我們後來主導賽事，互射12碼需要運氣，我為英格蘭感到遺憾。」據報意大利第二度贏得歐國盃，今屆總獎金達3400萬歐元（約3.14億港元），包括1000萬歐元（約9201萬港元）冠軍獎金。

基亞利殊否認逃避12碼

英格蘭未能繼1966年世界盃後，再次染指大賽錦標。球隊領先期間踢法消極，未及時換人扭轉局勢，拉舒福特及辛祖加時臨完場才入替，未入局即面對12碼壓力，令修夫基成眾矢之的。修夫基在球員時代於1996年歐國盃4強對德國隊，因射失12碼而令三獅無緣決賽，25年後再踏溫布萊，換成領隊身分一樣無法彌補遺憾。他解釋球員主射的次序：「這是我的決定，我是根據訓練表現來決定由誰主射12碼，不是球員自主，完全是我的責任。」後備入替但未有射12碼的中場基亞利殊澄清只是未被選上，反駁懦弱指控：「我有說可以射，領隊一如過往作出正確決定。」