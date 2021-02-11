麥基哥斷腳勢難返巔峰 UFC大戰再失利 主席質疑名成利就失專注

麥基哥在年初的UFC 257已首次敗予普利亞，昨在拉斯維加斯被視為復仇戰。他甫開賽即主動進攻，甚至嘗試裸絞，但普利亞擺脫，反將麥基哥打倒在地。二人在完首回合前再站起，麥基哥施展一輪連環拳不果，踏後調整時突失平衡倒地。慢鏡顯示其左脛骨近足踝處未能承受身體而扭曲，醫生當場要求結束比賽，拳證則判普利亞首回合技術性擊倒勝出。麥基哥戰績改為22勝（19KOs）6負；普利亞為28勝（14KOs）6負。

需施手術拒認輸 口水戰觸怒對手妻

福布斯最高收入 場外屢惹官非

麥基哥坐在八角籠內，由醫療人員固定小腿及足踝，穿上保護靴時接受訪問，堅稱賽果應判為醫生終止比賽，拒絕認輸：「我原本在打甩他的頭，踢甩他的腳，他努力縮短距離打近身戰。這還未結束，需要的話場外解決也可。」隨即送院的麥基哥罕有暗示要求重賽，但同樣32歲的普利亞表明無意再戰。UFC主席Dana White亦表示，普利亞下一仗將挑戰巴西籍現任輕量級冠軍查爾斯奧利華拉。

一直行為出位的麥基哥過去兼戰沉量級，2016年成為UFC首名同時間包攬不同級別冠軍的選手，現時商業代言合約總值高達1.58億美元（約12.2億港元），在今年5月公布的福布斯運動員年度收入排行榜，力壓美斯、勒邦占士、費達拿等居首。然而他近5年只得1勝3負，戰績未比得上名氣，過去也屢捲爭議，包括曾襲擊對手的隊巴，數次因傷人、性侵等惹官非，昨日再次落敗後續成網民笑柄。

麥基哥賽後訪問續打口水戰挑火頭，笑言雖然斷腳，但普利亞的妻子還是可傳短訊約他到夜店，令對方走近向他舉中指。Dana White認為，現排第5的麥基哥仍有能力重返巔峰，但他稱：「問題是擁有現時的財富，他還是以前那個麥基哥嗎？他能夠專注嗎？」

（綜合格鬥）