尼馬未圓夢落淚 鐵迪批對手粗野

巴西隊58年來首次連續兩仗不敵阿根廷隊，效力巴黎聖日耳門的尼馬流下男兒淚，又將掛在頸上的亞軍獎牌除下，但不久後被捕捉到與美斯交談時喜形於色，又一面笑着伏在對方的右肩上，似沒再將「森巴兵」主場喪師記在心頭。另外，向有詐傷前科的尼馬，昨仗比賽期間疑重施故技，但被敵衛奧達文迪從後抱起。

巴西隊教練鐵迪說：「這場決賽斷斷續續，我們想比賽，阿根廷隊卻不。他們一直在犯規和『插水』，策略是破壞比賽，而球證也未讓比賽暢順進行。」隊長堤亞高施華則暗示阿根廷隊下半場不想比賽，不斷犯規和回傳消耗時間，但亦表示：「兩軍奪冠機會是50%，雙方都各有一名偉大球員（美斯及尼馬）。遺憾的是只有一隊能高舉獎盃，這就是足球。」

獲細哨點名當接班人

29歲的尼馬只曾助巴西隊贏得2013年洲際國家盃，昨仍被家鄉名宿朗拿甸奴稱讚是接班人：「他是我們的主將，是巴西人的偶像，看他比賽是賞心樂事。」然而「細哨」亦稱，法國隊鋒將基利安麥巴比像朗拿度：「我喜歡這小伙子，他偉大而具天賦，擁有奪得金球獎的質素。」