阿根廷捧美洲盃 美斯圓夢勉後輩 34歲首贏國際大賽 冠軍獻馬拉當拿

阿根廷隊在22分鐘開紀錄，由中場迪保羅從後場精準長傳，迪馬利亞在右路突破越位呈單刀狀態，乖巧挑射笠過出迎的門將艾達臣摩拉斯破網。巴西隊換邊後強攻，前鋒李察利臣兩度攻門無功而還，曾破網被判越位詐糊，加上阿根廷門將達米安馬天尼斯作出兩次關鍵撲救，美斯縱全場兩度失機，包括完場前單刀失平衡未能攻門，但無阻他首助阿根廷隊奪冠，亦是隊史第15冠，與烏拉圭隊看齊。阿根廷隊發文，向去年底猝逝的球王馬拉當拿致敬：「上帝眷戀終讓奇蹟成為可能。迪亞高（馬拉當拿），我們與你一起將獎盃舉向天空！」

天使決賽奠勝 相隔28年再登頂

美斯膺神射手助攻王

作為巴塞隆拿前隊友，巴西隊球星尼馬亦與美斯相擁道賀。美斯以隊長身分高舉美洲盃冠軍後，留在球場與家人FaceTime分享喜悅。美斯今屆踢出歷來在美洲盃的最佳表現，7場貢獻4入球及5次助攻，與季軍哥倫比亞隊的路易斯迪亞斯並列神射手，亦獨攬助攻王之名。南美足協賽前則公布，美洲盃最佳球員由美斯及尼馬共同當選。主帥史卡朗尼透露，美斯在4強及決賽都是帶傷披甲，這名球王除了網上發文爆粗並感謝上帝，受訪時亦難掩喜悅：「我現在非常幸福，之前結果很難受，但我知道奪冠這個時刻總會發生。為此我已夢想很多次，遇過失敗後度假感覺很差，今次就不同了。」達米安馬天尼斯在美洲盃4場零失球，當選最佳門將，但他也將冠軍歸功美斯。

今次是美斯職業生涯第36個冠軍，但有34項來自球會巴塞隆拿。他在16年國家隊生涯上陣151場出戰10屆大賽，4次世界盃及6次美洲盃中有5次打入決賽，但此前4次都與冠軍失諸交臂。這次「零的突破」，令美斯一躍超越哈利卡尼，成為本年度金球獎大熱人選。

美斯今次奪冠有兩個巧合，他隨阿根廷奧運隊贏得2008年北京奧運金牌時，決賽一球奠勝的同是今次功臣迪馬利亞；美斯與宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗），奪得首個國際賽錦標日子同是當地7月10日；C朗於2016年為葡萄牙隊贏得歐洲國家盃。美斯上月底度過34歲生日，奠勝的迪馬利亞亦已33歲，美斯認為這場賽事將列入史冊：「不僅因為我們成為冠軍，還有在巴西奪冠。我之前告訴陣中年輕球員們，你們是阿根廷的未來，今次他們證明了這點。」

（美洲盃消息）