狂迷貼出歐國盃情懷 集圖冊五朝元老 疫下無緣辦交換會盼世盃再聚

每逢歐國盃及世界盃，便利店、書店及報攤都有售該屆大賽授權的Panini集圖冊及貼紙包，球員檔案、賽程、球場、歷史及數據等資料，買一本40元的圖冊便可一覽無遺，吸引不少球迷甚至球員埋頭苦幹儲貼紙。例如應屆香港足球先生、傑志的黑山籍球星丹恩奴域，上月就在社交網發文分享買圖冊喜悅，還公開貼紙號碼，徵收尚欠的貼紙。

設網上平台予同好交換

香港資深集圖冊發燒友Darwin由1986年開始，就讀小學時已接觸集圖冊：「當年前代理將它叫做『俾你貼』集圖冊，取自Panini讀音。在網絡仍未發達年代，要儲齊只能靠同學交換，當年亦有文具舖會散賣貼紙。」時光飛逝，Darwin今屆已屬歐國盃「五朝元老」，2004年起至今連續5屆集圖冊一本不漏：「儲齊圖冊貼紙的滿足感很大，加上儲開有感情，又可當保存該屆歷史記錄，多年後得閒時回味，重溫哪些球員踢過這屆賽事，例如睇返2004年一屆C朗（基斯坦奴朗拿度）剛出道時是咩樣子。」

今屆歐國盃集圖冊貼紙有654張，要儲齊最低消費要買3盒共750張的貼紙包，但當中不少會重複，因此要在網上群組發文徵求交換。Darwin與多名同好於2006年起開設群組，經歷Yahoo到facebook平台，由起初只有20、30人，「香港Panini集圖冊貼紙同盟會」現已累積超過3400人，玩家會自製清單顯示徵求及多出的貼紙號碼，群組每逢大賽還會舉行「交換會」，讓玩家相約出來傾談交換方式各取所需。

Darwin透露，2018年世界盃時舉行過約十次交換會，場地在大學飯堂或大型連續快餐店，一場最多有30至40人出席，前體育主播伍家謙、足球評述員陳葦如都曾出席聚會。Darwin說：「儲集圖冊貼紙其實要靠人幫助，認識志同道合的人，交換過程也是當中好玩之處。玩家年齡層廣，由小朋友至上年紀都有，有父親級玩家薪火相傳，跟兒子一起收集貼紙當親子活動。」

疫情阻達標 嘆失大賽氣氛

不過，受疫情影響，交換會在今屆歐國盃「斷纜」，Darwin稱玩家只能在群組發文徵收，再郵寄或面交，大賽氣氛略失色：「少了交換會，收集貼紙速度會無咁快。以前最快一兩星期已儲齊，今屆可能過了淘汰賽大半才做到。」他說，未能舉行交換會當然可惜，會展望明年底2022年世界盃時再辦聚會。

文：余瑋

圖：楊柏賢