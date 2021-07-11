三獅意軍歐國盃矛盾對決 英格蘭乘天時地利求破荒 邦路斯基亞連尼冀經驗制勝

代表過意大利隊、執教過英格蘭隊的名帥卡比路，賽前標榜英意戰為最強矛盾對決。分組賽入得兩球的英格蘭隊，接連以圍攻姿態擊倒烏克蘭隊及丹麥隊。意大利隊在分組賽進攻組織流暢，但亦自8強對比利時隊起再展本色，上場再死守西班牙隊至互射12碼。從戰術彈性及執行能力來說，兩軍入決賽可算是實至名歸。

意大利9年前也殺入決賽，但以4球淨負西班牙。當年大軍只有邦路斯與基亞連尼仍在陣，但這兩名合共70歲的守將續正選鎮守後防。面對卡尼、史達寧等後輩，邦路斯稱是「老兵對少將」：「我們知道他們的挑戰和威脅，要提防他們的速度，當然我們不需再去摸索卡尼的踢法；作客也不會嚇倒我們。」

卡尼爭金靴 修夫基借二戰勉麾下

卡尼自8強起爆發，助英軍自1966年世界盃後再入大賽決賽，仍有機會由柏德列舒希克及基斯坦奴朗拿度手上，搶過歐國盃金靴獎，並打破名宿連尼加的大賽決賽周入球紀錄。他認為兩隊旗鼓相當：「這是場五五波，意軍過去大賽成績比較好，但己隊很多球員在球會賽也踢過頂級決賽。」主帥修夫基以二戰擊退德軍的例子激勵球員：「有人曾經嘗試入侵，但我們鼓起勇氣守住。彈丸之地，發揮着全球影響力。」

兩軍今屆亦不乏邊緣人上位，英格蘭隊即使有軒達臣傷癒，淘汰賽仍以加雲菲臘斯及迪格蘭賴斯為中場，情願菲臘斯更多壓前創造攻勢，也不起用其他更具侵略性的攻擊型中場。菲臘斯表示修夫基的思維，與其球會列斯聯的領隊比爾沙相近：「很專注研究對手，但重點是如何利用己隊球員破壞對手發揮。」

兩軍擅變陣恐加時分勝負

意大利也有後衛史賓亞蘇拿彈起，但他已受傷退隊。無論是迪羅倫素、艾馬臣柏美尼或拉菲爾杜萊出任兩閘，都未能給予主帥文仙尼信心。英格蘭球評也普遍認為，英軍應參考西班牙隊上仗無鋒陣踢法，名義上任中鋒的卡尼避免正面挑戰邦路斯及基亞連尼，反而讓史達寧及布卡約沙卡，以至後備登場的基亞利殊等攻擊意軍兩閘。同樣地，文路爾盧卡迪利、馬迪奧比辛拿、比洛迪等，也證明過意軍變招威力。如果比賽最終演化成持久消耗戰，甚至要上演今屆第7次加時，第4次射12碼，只能祝兩軍球迷有大心臟，亂流下平安。

另外，三獅於4強對丹麥隊加時階段由哈利卡尼主射12碼時，有球迷向客軍門將卡斯柏舒米高照雷射筆，以及奏丹麥國歌時喝倒采及放煙花，英足總昨被歐洲足協判罰3萬歐元（約27.6萬港元）。

文：陸奇