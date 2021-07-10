伍家朗東奧未敢輕敵 同組對手曾挫諶龍 鄧謝配混雙迎強敵

港將伍家朗在C組遇上墨西哥隊30歲球手文奴斯（Lino Munoz），以及危地馬拉隊34歲老將奇雲哥頓，後者是兩屆泛美運動會男單冠軍，亦曾於2011年世界賽擊敗中國隊星將諶龍，但晉8強後不敵馬來西亞隊名宿李宗偉。世界排名第9的伍家朗若出線16強，或遇排名低6位的印度隊球手柏尼夫。

惟第二度征奧的他表示雖有亞洲出戰的優勢，但未敢輕視分組賽對手：「未曾遇過這兩位對手，尤其是哥頓曾挫諶龍，絕不可掉以輕心。雖然他們排名較低，但包袱較我輕，且不熟悉他們的打法，更要小心準備。」

張雁宜首戰奧運遇仙杜胡

混雙代表鄧俊文/謝影雪被編入D組，同組除了德國隊組合，更有中國隊的次號種子王懿律/黃東萍，以及馬來西亞隊強敵陳炳順/吳柳瑩，中、馬組合世界排名均較「鄧謝配」高。總教練何一鳴表示，二人籤運已算不俗，面對兩對強手均有勝算。而首征奧運的女單港將張雁宜位處J組，將遇印度隊名將仙杜胡，添出線難度。

東奧尚餘13日開幕，日前落實東京都範圍內賽事閉門後，組委主席橋本聖子透露，殘奧觀眾安排仍有待東奧結束後才決定。至於奧運聖火傳遞昨抵最後一站東京都，並由都知事小池百合子主持亮相儀式。