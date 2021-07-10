擁抱失敗換成功 曾燕紅覺悟於珠峰 遇暴風雨以退為進 寫最快紀錄勉港人自強

今年5月下旬，本港第四波疫情步入尾聲，亦傳來曾燕紅（Ada）以25小時50分鐘再登全球最高峰，較原有女子世界紀錄快逾13小時。沒錯，當大家或剛在疫下重拾生活熱情之際，有人已於2805公里外完成創舉。

歷盡雪崩地震疫症 遇挫折不言棄

如此時刻「攻頂」，一波三折似乎難免。Ada在2017年首征珠峰後，萌生「速登」念頭，2019年領中國女子隊完成登峰任務後，着手籌備是次挑戰。原定去年的計劃礙於疫情封山，延至今年終成行。她在今年5月12日首次挑戰，抵達海拔8750米後遇暴風雪，留守大本營的隊友打定輸數，預計Ada「有去無回」，幸而她距終點差90米仍理性放棄，極速折返保命，才得以在11天後寫下世界紀錄，只待健力士核實。她憶述當時沒猶豫，假使後來挑戰失敗亦不後悔，全因過去11年在險峻山嶺探險，她在大自然學懂生命哲理：「成功來臨前，定有無數次放棄和失敗；想做的事愈難，困難自然愈大。」面對挫折，她已豁達得不會埋怨命運，甚至重提昔日共花7年才首次登峰，之前曾遇雪崩及地震封山，去年再遇世紀疫症，不禁打趣自稱「與封山有緣」。

國際媒體關注 為港人身分自豪

Ada起初對世界紀錄不以為然，因時間較目標慢6小時，直至國際媒體的訊息湧至，她才察覺此紀錄的分量，而最驕傲的時刻，是每次受訪一句「我來自香港」。此刻的她滯留尼泊爾首都加德滿都，因入境限制返港無期，但希望激勵相距千里的港人：「面對變化，唯有裝備自己。例如無人肯定今年能否攻峰，朋友都勸說再等一年，但我如常鍛煉，一解封就準備就緒。保持正面未必能改變世界，起碼於己有益。」

由兌現與學生的承諾，展開未曾想像過的攀登路，到如今名留史冊，教師出身的她仍心繫青少年，寄語他們勿為自己設限。那麼兩度征服珠峰，有否成功啟發學生逐夢？Ada分享，昔日門生梁諾仁去年以雙腳穿越美國西部荒野，完走由墨西哥到加拿大逾4200公里的太平洋屋脊步道。諾仁曾在訪問感謝Ada身教，她卻不願居功：「不想將他們變成我的故事，榮譽屬於敢於邁步的年輕人。」

冀再挑戰19小時登頂

為學生點亮前路，那她自己的下一站呢？「以我的性格，訂下目標一定做到為止，非常願意再挑戰（19小時登頂）。」曾燕紅難掩期待，流露意猶未盡的神情。舉世矚目的紀錄，對她而言仍屬過程，難怪片刻受挫亦毋須氣餒。堅守目標，路途各有風光，時間自會為成敗下定論。

記者：黃頴恩