意軍3隨隊電視台職員染疫

職球員檢測陰性未阻備戰

意大利隊日前返回佛羅倫斯訓練營備戰決賽。據意媒報道，在近日的病毒檢測中，發現隨隊的電視台RAI團隊的1名記者及其兩名同事中招，當中兩人是在倫敦上演的歐國盃4強淘汰西班牙隊時感染，須即時隔離；另一人則在佛羅倫斯訓練營證實染疫，而該訓練營亦即時加強消毒。至於其他職球員經過一輪檢測後悉數呈陰性。意軍已決定例行記者會改為網上舉行。

另外，79歲的意大利隊前帥索夫稱，意軍現時快速和充滿活力的踢法，令他憶起1982年奪得世界盃冠軍的國家隊。他是該屆捧盃功臣之一，後以教練身分帶領意軍打入2000年歐國盃決賽，卻被法國隊攻入黃金入球以1：2敗陣而功虧一簣。

英30萬人聯署促奪冠放假

英格蘭隊方面，已逾30萬人響應聯署，要求若奪冠翌日放假1天。首相約翰遜昨回應時指：「我認為這有點玩命，但看看事情會怎發展。」其發言人補充謂，希望不同企業視乎營運情况，容許員工放假。多間英媒均指出，防疫限制要到7月中才撤銷，難就比賽結果立即頒布銀行假期，即使封王，亦可能直至8、9月才補辦勝利巡遊。